Скончался дедушка Теймура Раджабова - не менее известный Фаик Раджабов

Фаик Абдул оглу Раджабов родился 19 февраля 1933 года в Баку. В 1955 году окончил нефтепромысловый факультет Азербайджанского индустриального института АЗИИ. В 1958 году, пройдя отбор комиссии, был рекомендован правительством республики для учебы в Академию внешней торговли СССР в Москве. В 1961 году окончил Академию с отличием. После этого был командирован Министерством внешней торговли СССР в Сирию торговым представителем от Советского Союза.

Затем были две длительные командировки в Ливан (1967-1970 годы) и Кувейт (1977-1982 годы). В Кувейте находился в ранге руководителя торгового представительства СССР. Во время нахождения в Баку за этот период продолжал деятельность в области внешнеэкономической деятельности в Управлении по иностранному туризму при Совете министров Азербайджана.

По поручению руководства республики был назначен руководителем выставок достижений народного хозяйства и культуры Азербайджана в Сирии, Индии, Болгарии и ГДР, в рамках предоставленных полномочий встречался с тогдашним руководством этих стран (Нараддин Аль-Атаси, Тодор Живков, Эрих Хонеккер).

С 1970 года начал работать в аппарате Совета Министров. В 1993 году был переведен в аппарат президента Азербайджана на должность заведующего Секретариатом президента. После завершения работы на этой должности, используя свой опыт работы, возглавлял ряд коммерческих фирм в качестве гендиректора в области внешеэкономических связей в странах Европы, Ближнего Востока и Азии.

Жизнь в спорте у Фаика Раджабова началась с раннего детства. Стрельба, легкая атлетика, гимнастика... Занимал призовые места на различных республиканских соревнованиях. Основным видом выбрал спортивную гимнастику. Участвовал в составе юношеской сборной в чемпионатах СССР в Казани и Львове (1947-1948 годы). Во Львове завоевал бронзовую медаль чемпионата СССР. Являясь студентом АЗИИ, за успехи в гимнастике был включен в главную мужскую сборную команду республики. Был многочисленным призером и победителем различных престижных соревнований того времени. В 1957 году, выиграв чемпионат Азербайджана, был удостоен звания «Мастер спорта СССР». По завершении спортивной карьеры постоянно избирался в состав президиума Федерации гимнастики, а в конце 70-х годов был избран ее президентом федерации и оставался им до конца 1990-х. Очень был рад и с большим воодушевлением воспринял, когда Федерацию возглавила Мехрибан Алиева.

С весны 1994 года стал активно сотрудничать с Национальным олимпийским комитетом Азербайджана. Был избран генеральным секретарем НОК Азербайджана.