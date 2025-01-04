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AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение

Русские захватили крупнейшее в Европе месторождение лития

16:40 3076

Вооруженные силы России захватили в Украине Шевченковское месторождение лития. Об этом сообщает «Российская газета».

Шевченко известно тем, что в его окрестностях залегают 13,8 миллиона тонн литиевых руд. Это месторождение лития является крупнейшим в Украине и одним из богатейших в Европе.

Литий является основным компонентом в производстве аккумуляторных батарей.

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Готовится массовый снос в Баку. Жители обеспокоены, что не получат компенсацию наш спецреп
12:42 7768
Азербайджан, как и Центральная Азия, Трампа интересуют лишь с «деловой точки зрения»
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00:55 4006
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