Русские захватили крупнейшее в Европе месторождение лития

Вооруженные силы России захватили в Украине Шевченковское месторождение лития. Об этом сообщает «Российская газета».

Шевченко известно тем, что в его окрестностях залегают 13,8 миллиона тонн литиевых руд. Это месторождение лития является крупнейшим в Украине и одним из богатейших в Европе.

Литий является основным компонентом в производстве аккумуляторных батарей.