Русские захватили крупнейшее в Европе месторождение лития
16:40 3076
Вооруженные силы России захватили в Украине Шевченковское месторождение лития. Об этом сообщает «Российская газета».
Шевченко известно тем, что в его окрестностях залегают 13,8 миллиона тонн литиевых руд. Это месторождение лития является крупнейшим в Украине и одним из богатейших в Европе.
Литий является основным компонентом в производстве аккумуляторных батарей.
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