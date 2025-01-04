Аэропорт Дамаска возобновляет международные рейсы
Обслуживание международных рейсов в аэропорту Дамаска возобновится 7 января.
Об этом сообщает в субботу агентство EFE со ссылкой на главу сирийского управления гражданской авиации Ашхада ас-Сулаиби.
«Мы объявляем о начале приема международных рейсов в аэропорту Дамаска с 7 января 2025 года», - заявил он, не уточнив, рейсы каких авиакомпаний будет принимать аэропорт.
«Могу заверить арабские и другие иностранные авиакомпании, что с помощью наших партнеров мы работаем над тем, чтобы в полном объеме восстановить работу аэропортов в Дамаске и Алеппо», - добавил ас-Сулаиби.
В конце прошлого года аэропорт Дамаска возобновил внутренние авиарейсы.