Аэропорт Дамаска возобновляет международные рейсы

Об этом сообщает в субботу агентство EFE со ссылкой на главу сирийского управления гражданской авиации Ашхада ас-Сулаиби.

«Мы объявляем о начале приема международных рейсов в аэропорту Дамаска с 7 января 2025 года», - заявил он, не уточнив, рейсы каких авиакомпаний будет принимать аэропорт.

«Могу заверить арабские и другие иностранные авиакомпании, что с помощью наших партнеров мы работаем над тем, чтобы в полном объеме восстановить работу аэропортов в Дамаске и Алеппо», - добавил ас-Сулаиби.

В конце прошлого года аэропорт Дамаска возобновил внутренние авиарейсы.