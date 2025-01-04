Россиянам осталось совсем немного до Днепропетровской области

C начала нового года российская армия захватила восемь деревень к югу от стратегически важного города Покровск в Украине, теперь, возможно, её продвижение уже не остановить. Так считает военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке.

«Вместо того чтобы атаковать город в лоб, российские части обходят его с юга — тактика, которая уже несколько раз помогала одолеть уступающих по численности защитников Украины. Российские военные почти не встречают сопротивления на земле, но часто подвергаются атакам украинских беспилотников. Из-за нехватки солдат ВСУ могут лишь замедлить продвижение противника, но не остановить его», говорится в публикации Bild.

По мнению Рёпке, через несколько недель война может перекинуться на Днепропетровскую область — до неё российским войскам осталось 7 км. Там боевых действий ещё не было. В области помимо миллионов жителей проживают сотни тысяч беженцев из зон боевых действий на востоке и юге Украины.