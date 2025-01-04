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По инициативе омбудсмена: издано пособие на азбуке Брайля

17:44 311

Одним из направлений деятельности уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики является защита прав лиц с инвалидностью. В связи с отмечаемым 4 января Всемирным днем азбуки Брайля по инициативе омбудсмена Сабины Алиевой для лиц с ограниченными возможностями зрения подготовлено на азбуке Брайля специальное образовательное пособие «Национальный превентивный механизм по предотвращению пыток», сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека.

В указанном пособии, предназначенном для специальных учреждений, где проживают и обучаются лица с ограниченными возможностями зрения, а также для других лиц из этой категории, указаны сведения об омбудсмене, его полномочия, о деятельности Национального превентивного механизма, а также способы обращения к омбудсмену.

«Обеспечение прав и свобод, необходимых средств для лиц с ограниченными возможностями зрения всегда находится в центре внимания аппарата омбудсмена», - заявили в пресс-службе.

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