Грозное заявление Эрдогана

У террористов и сепаратистов не осталось иного выбора, кроме отказа от оружия или смерти, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в городе Самсун.

«Мы больше не испытываем терпимости к террористам, вынашивающим в нашем регионе планы в качестве агентов империалистов. Эти убийцы-сепаратисты либо срочно закопают оружие в землю, либо будут вместе с ним погребены. Третьего пути здесь не существует», - заявил Эрдоган.

Президент Турции указал, что «эра оружия, насилия и террора закончилась», а у «сепаратистской террористической организации (подразумевается террористическая Рабочая партия Курдистана (РПК), а также ассоциированные с ней формирования в Сирии) закончился срок использования».

Турецкий лидер отметил, что «эту реальность должны уже принять все». «Я подчеркиваю, что в нашем регионе нет больше места террору. Мы тут живем уже тысячу лет, владеем этими территориями. И мы останемся тут на века и будем жить свободно. Надеемся, что мы на основе братства и взаимоуважения восстановим те сферы, где сепаратисты посеяли раздор», - сказал Эрдоган.