Главы МИД Турции и Украины созвонились

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Об этом Сибига сообщил в соцсети Х.

«Во время сегодняшних телефонных переговоров с моим коллегой и другом Хаканом Фиданом обсудили нашу двустороннюю повестку дня, ситуацию на поле боя, безопасность в Черном море, ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке», - сообщил глава МИД Украины.

Также Сибига отметил, что стороны договорились о скоординированных усилиях для дальнейшего укрепления стратегического партнерства.