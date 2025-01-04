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Главы МИД Турции и Украины созвонились

18:23 592

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Об этом Сибига сообщил в соцсети Х.

«Во время сегодняшних телефонных переговоров с моим коллегой и другом Хаканом Фиданом обсудили нашу двустороннюю повестку дня, ситуацию на поле боя, безопасность в Черном море, ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке», - сообщил глава МИД Украины.

Также Сибига отметил, что стороны договорились о скоординированных усилиях для дальнейшего укрепления стратегического партнерства.

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12:42 8803
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