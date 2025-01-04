Более 115 тысяч сирийцев уже вернулись на родину
По данным Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), после свержения режима Башара Асада более 115 тысяч сирийцев уже вернулись на родину из Турции, Иордании и Ливана.
Данные, взятые из публичных заявлений, статистики иммиграционных служб и пограничного контроля, свидетельствуют о различных тенденциях в принимающих странах. Так, Турция сообщила о 35 113 добровольных возвращениях, Иордания способствовала возвращению в страну более 22 тысяч сирийцев, включая 3 100 зарегистрированных беженцев.
В Ливане число сирийцев, пересекающих границу, небольшое, но постоянное. В Египте все больше беженцев из Сирии подают заявления на закрытие своих иммиграционных дел.