По данным Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), после свержения режима Башара Асада более 115 тысяч сирийцев уже вернулись на родину из Турции, Иордании и Ливана.

Данные, взятые из публичных заявлений, статистики иммиграционных служб и пограничного контроля, свидетельствуют о различных тенденциях в принимающих странах. Так, Турция сообщила о 35 113 добровольных возвращениях, Иордания способствовала возвращению в страну более 22 тысяч сирийцев, включая 3 100 зарегистрированных беженцев.

В Ливане число сирийцев, пересекающих границу, небольшое, но постоянное. В Египте все больше беженцев из Сирии подают заявления на закрытие своих иммиграционных дел.