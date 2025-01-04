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Более 115 тысяч сирийцев уже вернулись на родину

18:35 543

По данным Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), после свержения режима Башара Асада более 115 тысяч сирийцев уже вернулись на родину из Турции, Иордании и Ливана.

Данные, взятые из публичных заявлений, статистики иммиграционных служб и пограничного контроля, свидетельствуют о различных тенденциях в принимающих странах. Так, Турция сообщила о 35 113 добровольных возвращениях, Иордания способствовала возвращению в страну более 22 тысяч сирийцев, включая 3 100 зарегистрированных беженцев.

В Ливане число сирийцев, пересекающих границу, небольшое, но постоянное. В Египте все больше беженцев из Сирии подают заявления на закрытие своих иммиграционных дел.

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12:42 8804
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