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Экокатастрофа набирает обороты: в Крыму режим ЧС

18:48 1037

Мазутное загрязнение прошло Южный берег Крыма и достигло западной части полуострова: все основные пляжи Севастополя в разной степени оказались загрязнены мазутом, передает The Insider.

Издание пишет, что на берегу находят пораженных мазутом птиц, местные жители и спасатели убирают территорию, пытаются отмыть животных, введен режим ЧС регионального значения.

«Губернатор» города Михаил Развожаев сообщил о пятнах на берегу одного из популярных пляжей Голубая бухта, в Орловке в воде обнаружены небольшие пятна нефтепродуктов и мазут на берегу протяженностью около 760 метров по береговой линии всего пляжа Нахимовец. На берегу пляжа Звездный берег обнаружен мазут на площади примерно 100 кв. м. Мазут пришел и на один из популярнейших пляжей региона — пляж Яшмовый на мысе Фиолент.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря в Керченском проливе. По оценке Минтранса РФ, из поврежденных танков в море вытекло 2,4 тыс. т мазута. Вскоре после крушения власти Керчи и Краснодарского края ввели режим ЧС на местном уровне. 26 декабря правительственная комиссия под руководством главы МЧС ввела режим ЧС федерального уровня. 27 декабря в МЧС России сообщили, что специалисты морской спасательной службы собрали с побережья Черного моря около 37 тыс. т загрязненного грунта. 3 января губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что команды муниципалитетов, сотрудники МЧС и волонтеры собрали с пляжей в Анапе и Темрюкском районе 86 тыс. т грунта, загрязненного нефтепродуктами. Краевой оперативный штаб также сообщил, что в Анапе и Темрюкском районе спасли более 3,3 тыс. попавших в мазут птиц.

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12:42 8804
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