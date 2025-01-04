Крупнейшим нефтяным портам мира грозят большие проблемы

Тринадцать портов мира с наибольшей интенсивностью движения супертанкеров серьезно пострадают от повышения уровня моря хотя бы на один метр.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные ученых исследовательской организации «Международная инициатива по климату криосферы» (International Cryosphere Climate Initiative, ICCI).