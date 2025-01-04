Российская авиабомба попала в многоэтажку: под завалами могут быть люди

В результате российского авиаудара по Шосткинскому району Сумской области управляемая авиабомба попала в жилую многоэтажку, известно о двух раненых детях и одном взрослом, под завалами могут находиться люди. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

«…Россияне сбросили бомбу на жилую многоэтажку. Предварительно, ранены двое детей и один взрослый человек. Разрушен один подъезд многоквартирного дома. Проводится аварийно-спасательная операция. Вероятно, что под завалами могут находиться люди», - говорится в сообщении ОВА.