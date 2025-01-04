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Российская авиабомба попала в многоэтажку: под завалами могут быть люди

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19:19 733

В результате российского авиаудара по Шосткинскому району Сумской области управляемая авиабомба попала в жилую многоэтажку, известно о двух раненых детях и одном взрослом, под завалами могут находиться люди. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

«…Россияне сбросили бомбу на жилую многоэтажку. Предварительно, ранены двое детей и один взрослый человек. Разрушен один подъезд многоквартирного дома. Проводится аварийно-спасательная операция. Вероятно, что под завалами могут находиться люди», - говорится в сообщении ОВА.

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14:57 4944
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12:42 8805
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