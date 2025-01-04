Блинкен рассказал, когда Украину начали вооружать

Союзники Украины начали поставлять Киеву большое количество оружия еще осенью 2021 года. Когда было понимание, что война неизбежно начнется, США передали украинской армии ПЗРК Stinger и противотанковые ракеты Javelin.

Об этом рассказал глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в интервью The New York Times.

По его словам, первые партии поступили в сентябре, а затем были поставки в декабре.

«Начиная с сентября, а затем снова с декабря, мы тихонько доставили Украине много оружия, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое для самообороны. Такие вещи, как Stinger, Javelin, которые сыграли важную роль в том, чтобы не дать России захватить Киев, захватить страну, стереть ее с карты и это помогло действительно отбросить россиян назад», — сказал Блинкен.