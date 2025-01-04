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Блинкен рассказал, когда Украину начали вооружать

19:26 474

Союзники Украины начали поставлять Киеву большое количество оружия еще осенью 2021 года. Когда было понимание, что война неизбежно начнется, США передали украинской армии ПЗРК Stinger и противотанковые ракеты Javelin.

Об этом рассказал глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в интервью The New York Times.

По его словам, первые партии поступили в сентябре, а затем были поставки в декабре.

«Начиная с сентября, а затем снова с декабря, мы тихонько доставили Украине много оружия, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое для самообороны. Такие вещи, как Stinger, Javelin, которые сыграли важную роль в том, чтобы не дать России захватить Киев, захватить страну, стереть ее с карты и это помогло действительно отбросить россиян назад», — сказал Блинкен.

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12:42 8806
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