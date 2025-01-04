Беспилотник влетел в многоэтажку в Воронеже

Беспилотный летательный аппарат, предположительно запущенный ВСУ, атаковал многоэтажный жилой дом в Воронеже.

По данным Baza, дрон врезался в квартиру на девятом этаже двенадцатиэтажного здания. На момент происшествия в помещении находился 78-летний мужчина, который не пострадал.

По словам очевидцев, удар беспилотника вызвал панику среди жильцов дома. Некоторые из них покинули свои квартиры, опасаясь повторных атак. На место происшествия прибыли службы экстренного реагирования, включая полицию, пожарных и медицинских работников.