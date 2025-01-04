В России подорвали командира: его подозревают в ракетных атаках на мирных украинцев

В городе Шуя Ивановской области РФ совершен подрыв командира батареи 112-й ракетной бригады Вооруженных сил России капитана Константина Нагайко. Об этом заявило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

В результате инцидента, произошедшего 3 января, капитан получил серьезные травмы. ГУР утверждает, что Нагайко причастен к ударам баллистическими ракетами «Искандер» по гражданским объектам в Харьковской и Сумской областях. Среди наиболее резонансных эпизодов — обстрел кафе в селе Гроза Купянского района 5 октября 2023 года, когда во время поминок погибли 59 человек, включая восьмилетнего мальчика.

Украинская разведка сообщает, что шансы Нагайко на выживание минимальны. Врачи провели военнослужащему трепанацию черепа, но его состояние оценивается как критическое.