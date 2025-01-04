Байден, уходя, раздал высшую награду США

Президент США Джо Байден выбрал 19 человек, которые получат одну из высших наград страны — Президентскую медаль свободы. Эту награду вручают — по выбору действующего президента — тем, кто внес «существенный вклад в безопасность и защиту национальных интересов США», а также за «поддержание мира во всем мире» и общественную и культурную жизнь.

Высокую награду на церемонии, которая пройдет в Белом доме 4 января, получат: Хиллари Клинтон, глава Госдепартамента США в 2009-2013 годах, супруга экс-президента США Билла Клинтона и кандидат в президенты США от Демпартии на выборах 2016 года; Джордж Сорос, миллиардер, филантроп; Боно (Пол Дэвид Хьюсон), музыкант, вокалист группы U2; Майкл Джей Фокс, актер, прославившийся ролью Марти Макфлая в трилогии «Назад в будущее»; Дензел Вашингтон, актер, обладатель двух премий «Оскар»; Джордж Стивенс, продюсер, писатель, сценарист, основатель Американского института кино; Лионель Месси, аргентинский футболист; Ирвин «Мэджик» Джонсон, американский профессиональный баскетболист, звезда Los Angeles Lakers; Ральф Лорен, знаменитый кутюрье; Анна Винтур, журналистка, главный редактор американского издания журнала Vogue с 1988 года; Тим Джилл, предприниматель и борец за права секс-меньшинств; Джейн Гудолл, ученый-приматолог, этолог и антрополог, прославившаяся исследованием шимпанзе; Билл Най, инженер, актер и телеведущий — популяризатор науки; кулинар и ресторатор Хосе Андрес; Дэвид Рубенштейн, миллиардер, один из основателей The Carlyle Group.

Кроме того, награды посмертно удостоен Роберт Кеннеди, младший брат президента Джона Кеннеди, убитый в 1968 году во время предвыборной кампании. Посмертно награды удостоены также бывший губернатор Мичигана и министр жилищного строительства и городского развития США Джордж Ромни, бывший глава Пентагона Эштон Картер, занимавший пост министра обороны США в 2015–2017 годах, и американская активистка движения за права избирателей и женщин Фанни Лу Хамер.

Изначально награда, учрежденная Гарри Трумэном, называлась просто Медалью свободы и предназначалась для лиц, отличившихся во время Второй мировой войны. Однако в 1963 году президент Джон Кеннеди переименовал награду и расширил сферу награждаемых. С тех пор и до сегодняшнего дня награды удостоен 651 человек по отдельности и экипаж космического корабля Apollo 13 как единое целое.