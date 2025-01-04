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Над портом в Дании заметили 20 неизвестных беспилотников

20:24 671

Сотрудники полиции Дании расследуют информацию о появлении беспилотников над портом города Кёге в 45 километрах к юго-западу от Копенгагена, сообщает Associated Press с ссылкой на ведомство.

О появлении дронов полиции рассказал очевидец. Он утверждал, что 3 января видел в порту около 20 беспилотников, которые вскоре улетели в сторону залива на большой скорости.

Когда полицейские прибыли на место, они заметили лишь четыре больших дрона над пристанью Кёге. Теперь полиция пытается определить общее количество беспилотников и кому они принадлежали. Отмечается, что на момент появления дронов разрешения на полеты в этом районе не выдавались.

Полиция, пишет Associated Press, расследует и другие случаи обнаружения дронов «на фоне опасений в связи с российскими гибридными атаками» в европейских странах.

Полеты неопознанных беспилотников уже несколько месяцев фиксируют по всему миру. В конце 2024 года несколько беспилотников заметили над важными промышленными объектами Германии и авиабазой США в Рамштайне. Жители разных регионов США также наблюдали множество неопознанных беспилотников, летавших над жилыми кварталами, запретными зонами и критически важными объектами инфраструктуры.

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