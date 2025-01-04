В Грузии анонсировали общенациональную забастовку

В Грузии граждан призвали 15 января провести всеобщую предупредительную забастовку, чтобы добиться проведения новых выборов и освобождения задержанных протестующих.

Информацию о запланированной забастовке распространил в социальных сетях ресурс Protest 24.

«На 3 часа мы временно закроем дверь и останемся снаружи. Своей забастовкой мы покажем, что нас ждет в изоляции: застопорившаяся экономика; закрытый бизнес; бедность и безработица. И угроза, и решение общие для всех – новые выборы и освобождение задержанных. Поэтому: независимо от того, где вы работаете, являетесь ли вы владельцем бизнеса, руководителем или сотрудником – присоединяйтесь к нам!» — говорится в заявлении.