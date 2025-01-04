Блинкен сомневается, что Путин «откажется от своих амбиций»

Отвечая на вопрос, пришло ли время закончить войну, Блинкен сказал, что это решение должны принять украинцы, они должны решить, «где их будущее и как они хотят туда попасть».

Линия разграничения в войне России против Украины «вряд ли сильно изменится» в обозримом будущем, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью изданию The New York Times.

В ответ, придется ли Украине уступить территории, госсекретарь США заметил, что «линия разграничения на практике в обозримом будущем вряд ли сильно сместится». При этом, по его словам, претензии Украины на эту территорию «будут всегда».

«Вопрос в том, найдут ли они способы при поддержке других вернуть утраченную территорию», – сказал Блинкен.

Госсекретарь США подчеркнул, что амбиции президента РФ Владимира Путина заключались в том, чтобы стереть Украину с лица земли. По мнению Блинкена, «маловероятно, что Путин откажется от своих амбиций». «Если будет перемирие, то, по мнению Путина, это перемирие, скорее всего, даст ему время отдохнуть, перевооружиться, чтобы снова атаковать в какой-то момент в будущем. Поэтому, чтобы убедиться, что любое прекращение огня, которое будет достигнуто, действительно будет длительным, необходимо убедиться, что Украина имеет способность сдерживать дальнейшую агрессию», – заявил госсекретарь США.

По его словам, это может происходить в разных формах: либо через НАТО, либо через гарантии со стороны разных стран, «чтобы Россия знала, что если она совершит повторное нападение, то будет иметь большие проблемы».