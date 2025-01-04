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На Солнце вторая за день мощная вспышка

21:16 247

Вторая мощная вспышка класса Х за день произошла на Солнце. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российский Институт прикладной геофизики (ИПГ).

«4 января в 15:48 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3947 (N11E51) зарегистрирована вспышка Х1.8 продолжительностью 22 минуты», — говорится в сообщении.

Всего с начала 2025 года это уже третья такая вспышка.

Солнечная вспышка представляет собой взрыв на поверхности Солнца, который происходит, когда энергия, содержащаяся в скрученных магнитных полях, высвобождается наружу. В зависимости от мощности рентгеновского излучения вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз: вспышка класса М1 в 10 раз мощнее С1, а Х1 в 10 раз мощнее М1 и в 100 раз мощнее С1. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

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