Победить Украину, чтобы разделить мир с Трампом

По данным независимых источников, российская армия заняла село Шевченко в Донецкой области, где находится крупнейшее в Украине месторождение лития. Минобороны РФ пока об этом не объявляло. Новости, приходящие в последнее время, свидетельствуют о том, что российские войска сохраняют тактическое преимущество почти на всех направлениях. В преддверии прихода к власти новой администрации США расклад сил на поле боя становится все более важным. Но решающим ли в нынешнем виде?

Если российские войска действительно получили контроль над Шевченковским месторождением литиевых руд (оно расположено на восточной окраине села), то это значимое событие, если даже оценивать его с точки зрения возможности заморозки конфликта по линии фронта. Спрос на литий, применяемый в металлургии, электротехнической, керамической, химической промышленности и медицине, в последнее время особенно вырос в связи с его использованием в производстве аккумуляторов. С начала года российская армия захватила уже восемь населенных пунктов к югу от Покровска, который является важным логистическим узлом. Если он будет взят, то может открыться дорога уже на Днепропетровскую область (до нее осталось менее 10 км). Это происходит на фоне участившихся жалоб в украинских источниках на низкую мотивацию тех военнослужащих ВСУ, которых набрали в рамках по сути «насильственной мобилизации», многие из них сдаются в плен или дезертируют. ВСУ вообще не хватает сил и особенно свежих сил. Бывший комбриг 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел считает, что армия РФ готовится и способна наступать на Днепр (бывший Днепропетровск), Херсон и Запорожье. Его слова звучат очень серьезно, если не сказать тревожно: «Когда они возьмут Покровск, то выйдут напрямую на Днепропетровскую область. Там — все ключевые трассы. Днепр уже нужно готовить к обороне, как Берлин готовили в 1945 году, или как Москву в 1941-м. Так же и Херсон, и Запорожье», – заявил бывший комбриг. Также он ожидает от российских войск попыток создать плацдарм на правом берегу Днепра - в районе Херсона, Днепра или Запорожья.

Расчеты Киева (времен 2022 года) на то, что страна располагает мобилизационным ресурсом до 5 млн чел., уже явно не оправдались. Сотни тысяч эмигрировали (по некоторым оценкам, только в Европе находится до 800 тыс. мужчин призывного возраста, годных к мобилизации), сотни тысяч скрываются от мобилизации. Впрочем, по некоторым оценкам, у ВСУ все еще есть возможность набрать максимум до 1,5-2 млн человек. В том числе уже пошли разговоры о возможности понижения призывного возраста с нынешних 25 лет до 18, на чем, в частности, настаивает нынешняя администрация США. И даже о возможности частичной мобилизации женщин. Вопрос в том, удастся ли все это сделать и не настанет ли «обвал фронта» раньше. Пока продвижение российской армии идет на сотни метров – пару километров в день. Медленно. Тактическим успехом при этом считается продвижение на 20 км, оперативным успехом – на 100 км в день, а на несколько сотен – это уже был бы стратегический успех, он же – обвал фронта. До этого пока не дошло. А некоторые алармистские заявления из Киева, возможно, направлены на то, прежде всего, чтобы «напугать союзников» перспективами «победы Путина» и добиться от них увеличения военной и финансовой помощи. Впрочем, далеко не все склонны разделять столь панические настроения. Так, уходящий госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что линия фронта в Украине вообще вряд ли кардинально изменится до вероятной заморозки конфликта, и что «фронт застыл». Со своей стороны, многие российские «военкоровские телеграм-каналы» в последнее время активно пишут о некоем якобы готовящемся крупном наступлении ВСУ, причем на российской территории - в Курской области, где они продолжают удерживать часть захваченных с лета прошлого года территорий, но также и в Белгородской и Брянской областях. Для чего? Прежде всего для того (в чем есть своя логика), чтобы продемонстрировать новой администрации Трампа, что Украина все еще способна добиваться успехов на поле боя.

Летом прорыв в Курскую область многие союзники Киева сочли неоправданно рискованным шагом, при том что туда были брошены лучшие части, что ослабило оборону в Донбассе. Однако теперь критика стихла, а в Киеве считают эту операцию по крайней мере политически и пропагандистски успешной, поскольку часть захваченной территории по-прежнему удерживается, и это, дескать, усиливает переговорные позиции Киева на случай, если до переговоров дойдет дело. Хотя Москва, скорее всего, ни на какие переговоры не пойдет по крайней мере до полного освобождения своей международно признанной территории. Да и после с высокой вероятностью в ближайшее время тоже не пойдет. Поскольку не считает свои силы для продолжения военных действий исчерпанными (особенно на фоне хоть и медленного, но все же наступления), а задачи военной операции выполненными. Не случайно постпред России при ООН Василий Небензя на днях подчеркнуто пренебрежительно отозвался о предложениях, которые доносятся от разных представителей команды Трампа по урегулированию военного конфликта, назвав их «неинтересными». «Это какие-то неоформленные неясные сигналы о готовности к чему-то. Часто мы слышим слово «заморозка конфликта». Президент Путин последний раз 19 декабря сказал ясно и четко, на каких условиях мы готовы разговаривать о том, чтобы не заморозить, а завершить этот конфликт. Но пока ничего, что идет в сигналах новой американской администрации, не свидетельствует о том, что это что-то, что будет нам интересно», — сказал Небензя. Российские представители уже не первый раз дают однозначно понять, что на заморозку конфликта Москва сейчас не пойдет. Москве нужна «большая сделка» с Западом, прежде всего с США, по всему комплексу вопросов военно-стратегического баланса сил.