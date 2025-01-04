Большой скандал в украинской армии

Военный на условиях анонимности рассказал, что у него самого не было подготовки до зачисления в бригаду. Несмотря на это, он был назначен командиром взвода в подразделении инженерного обеспечения, хотя у него нет ни соответствующих военных знаний, ни навыков.

Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что из украинской 155-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) имени Анны Киевской сбежали более 50 военнослужащих. Один из офицеров, причастный к созданию подразделения, который в настоящее время находится в СОЧ (самовольное оставление части), подтвердил «Радио Свобода», что причиной такой ситуации стало то, что формирование состоит из необученных мобилизованных, прослуживших менее двух месяцев после зачисления на службу.

«Я не являюсь кадровым офицером. Я учился 20 лет назад и прошел военную кафедру. Поскольку у меня высшее образование, то сразу присвоили звание младшего офицера, — приводит издание «Зеркало недели» слова военного. — Ребят, которые были рядовыми солдатами, их забирали ежедневно на базовую общую военную подготовку. Я ее не проходил. Я подошел к командирам и говорю: «А вы чему-то будете нас учить? Я понимаю, что людей вы набрали, в форму одели, но я не могу такую ответственность на себя брать, управлять взводом и подвергать человека опасности. Я ничего не знаю». Мне ответили, что меня отправят на учения во Францию».

Туда, продолжил военный, забрали тех, кого уже расписали на должности «по штатке». Но его там ничему не научили: «Я, например, не знаю, что я должен делать. Я не готов подставлять и выполнять какие-то команды с необученными людьми, плюс я сам не обучен. У меня должно быть в подчинении около 30 человек. Я не готов их жизнями рисковать».

Во Франции с учений сбежали около полусотни бойцов, но в Украине отважившихся на СОЧ было гораздо больше. Особенно после приказа о переводе в пехоту.

Военный рассказал, как ему объявили о первой задаче после возвращения из Франции, когда подразделение было в Днепропетровской области: «Пришел приказ выезжать в населенный пункт в 20 километрах от линии фронта. Мой командир написал мне: «Собери девять человек, завтра вы едете в конкретное место». Я у него спросил, что там делать. Говорит: «Не знаю».

Военный объяснил, почему он решил самовольно оставить часть. По его словам, «дверь тюрьмы рано или поздно откроется, а крышка гроба не откроется». «Мы должны найти какой-то подход к людям. Их обеспечить соответствующим обучением. Выходит так, все молчат, приходит какая-то команда сверху, ее нужно выполнить, — рассказал военный. — Как-нибудь, хоть через одно место, но ее нужно выполнить. Это неправильно».

По данным журналиста Бутусова, Государственное бюро расследований Украины в декабре возбудило уголовное дело относительно обстоятельств формирования 155-й бригады имени Анны Киевской. Представитель бюро рассказала, что правоохранители изучают все факты, изложенные в СМИ.

Бригада начала формироваться в марте 2024 года. Ее командиром был назначен полковник ВСУ Дмитрий Рюмшин, который до того исполнял обязанности командира 47-й ОМБр. За формирование и комплектование бригады отвечало Оперативное командование «Запад». Осенью 2024 года 155-я бригада выехала на обучение во Францию, которая обязалась ее вооружить и обучить. На оснащение бригады Украина, Франция и Польша потратили месяцы и миллионы долларов.