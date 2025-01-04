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Иран надеется, что Израиль откажется от «поспешных решений»

22:34 393

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран «готов» к новой израильской атаке, но надеется, что этого не произойдет, так как это «может привести к тотальной войне».

«Мы полностью готовы к возможности новых атак со стороны Израиля, — сказал Аракчи. — Я надеюсь, что Израиль воздержится от поспешных решений, которые могут привести к тотальной войне. Конечно, мы продолжим придерживаться дипломатического подхода, будем поддерживать контакты со странами региона и консультироваться с дружественными государствами, такими как Китай».

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