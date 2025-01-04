Дрон атаковал автомобиль с российскими журналистами: есть жертвы
Украинский дрон атаковал автомобиль с российскими журналистами на трассе Донецк — Горловка, сообщает РИА Новости, чей корреспондент был среди раненых.
При ударе погиб внештатный корреспондент российских «Известий» Александр Мартемьянов. Еще пятеро журналистов пострадали.
По словам корреспондента РИА Новости Максима Романенко, журналисты завершили съемку последствий обстрелов в Горловке, после чего поехали в Донецк. На трассе их машину атаковал дрон-камикадзе. Сам Романенко, по его словам, получил контузию и ссадины на лице.