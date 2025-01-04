USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение
Новость дня
AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение

Дрон атаковал автомобиль с российскими журналистами: есть жертвы

22:42 694

Украинский дрон атаковал автомобиль с российскими журналистами на трассе Донецк — Горловка, сообщает РИА Новости, чей корреспондент был среди раненых.

При ударе погиб внештатный корреспондент российских «Известий» Александр Мартемьянов. Еще пятеро журналистов пострадали.

По словам корреспондента РИА Новости Максима Романенко, журналисты завершили съемку последствий обстрелов в Горловке, после чего поехали в Донецк. На трассе их машину атаковал дрон-камикадзе. Сам Романенко, по его словам, получил контузию и ссадины на лице.

Дрон атаковал автомобиль с российскими журналистами: есть жертвы
Дрон атаковал автомобиль с российскими журналистами: есть жертвы
22:42 695
Большой скандал в украинской армии
Большой скандал в украинской армии
22:23 1565
Грозное заявление Эрдогана
Грозное заявление Эрдогана
18:14 8695
Готовится массовый снос в Баку. Жители обеспокоены, что не получат компенсацию
Готовится массовый снос в Баку. Жители обеспокоены, что не получат компенсацию наш спецреп; все еще актуально
12:42 10512
Блинкен сомневается, что Путин «откажется от своих амбиций»
Блинкен сомневается, что Путин «откажется от своих амбиций»
21:12 1224
В Грузии анонсировали общенациональную забастовку
В Грузии анонсировали общенациональную забастовку
20:40 2397
Русские захватили крупнейшее в Европе месторождение лития
Русские захватили крупнейшее в Европе месторождение лития
16:40 8219
Крупнейшим нефтяным портам мира грозят большие проблемы
Крупнейшим нефтяным портам мира грозят большие проблемы
19:05 3435
Миллиарды долларов на экспорте золота: процветает совместный бизнес Путина с Пашиняном
Миллиарды долларов на экспорте золота: процветает совместный бизнес Путина с Пашиняном факты – упрямая вещь
15:03 8256
В Иране зреет «революция сверху». Чиновники высмеивают систему
В Иране зреет «революция сверху». Чиновники высмеивают систему в гостях у haqqin.az известный иранский писатель Мортеза Негахи; все еще актуально
01:49 8969
Скончался дедушка Теймура Раджабова - не менее известный Фаик Раджабов
Скончался дедушка Теймура Раджабова - не менее известный Фаик Раджабов
16:24 6122

ЭТО ВАЖНО

Дрон атаковал автомобиль с российскими журналистами: есть жертвы
Дрон атаковал автомобиль с российскими журналистами: есть жертвы
22:42 695
Большой скандал в украинской армии
Большой скандал в украинской армии
22:23 1565
Грозное заявление Эрдогана
Грозное заявление Эрдогана
18:14 8695
Готовится массовый снос в Баку. Жители обеспокоены, что не получат компенсацию
Готовится массовый снос в Баку. Жители обеспокоены, что не получат компенсацию наш спецреп; все еще актуально
12:42 10512
Блинкен сомневается, что Путин «откажется от своих амбиций»
Блинкен сомневается, что Путин «откажется от своих амбиций»
21:12 1224
В Грузии анонсировали общенациональную забастовку
В Грузии анонсировали общенациональную забастовку
20:40 2397
Русские захватили крупнейшее в Европе месторождение лития
Русские захватили крупнейшее в Европе месторождение лития
16:40 8219
Крупнейшим нефтяным портам мира грозят большие проблемы
Крупнейшим нефтяным портам мира грозят большие проблемы
19:05 3435
Миллиарды долларов на экспорте золота: процветает совместный бизнес Путина с Пашиняном
Миллиарды долларов на экспорте золота: процветает совместный бизнес Путина с Пашиняном факты – упрямая вещь
15:03 8256
В Иране зреет «революция сверху». Чиновники высмеивают систему
В Иране зреет «революция сверху». Чиновники высмеивают систему в гостях у haqqin.az известный иранский писатель Мортеза Негахи; все еще актуально
01:49 8969
Скончался дедушка Теймура Раджабова - не менее известный Фаик Раджабов
Скончался дедушка Теймура Раджабова - не менее известный Фаик Раджабов
16:24 6122
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться