В России разбился военный вертолет: экипаж погиб

В Воронежской области РФ 1 января разбился военный вертолет Ми-28. Об этом сообщает российский оппозиционный Telegram-канал Astra со ссылкой на источники в субботу, 4 января.

Как пишет Telegram-канал, двое членов экипажа погибли. Вертолет упал в поле в Каменском районе.

Astra отмечает, что вертолет потерпел крушение в 250 км от линии фронта. Пока неизвестно, что стало причиной аварии.