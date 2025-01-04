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AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение
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AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение

В России разбился военный вертолет: экипаж погиб

22:48 524

В Воронежской области РФ 1 января разбился военный вертолет Ми-28. Об этом сообщает российский оппозиционный Telegram-канал Astra со ссылкой на источники в субботу, 4 января.

Как пишет Telegram-канал, двое членов экипажа погибли. Вертолет упал в поле в Каменском районе.

Astra отмечает, что вертолет потерпел крушение в 250 км от линии фронта. Пока неизвестно, что стало причиной аварии.

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