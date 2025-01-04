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Зеленский рассказал, что россияне «потеряли» целый батальон

4 января 2025, 23:10 1322

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 3 и 4 января в районе села Махновка в Курской области РФ россияне потеряли до батальона пехоты северокорейских солдат и российских десантников.

«Сегодня подробно докладывал главком Сырский относительно наших действий на фронте. По всей линии фронта продолжаются жесткие бои, наиболее горячо на Покровском направлении. Оккупант продолжает терять безумное количество своих людей в штурмах... Главком доложил также по ситуации в Курской области. В частности, в боях сегодня и вчера в районе только одного села Махновка на Курщине российская армия потеряла до батальона пехоты северокорейских солдат и российских десантников. И это ощутимо», - заявил Зеленский во время своего вечернего обращения.

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