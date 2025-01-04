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Переговоры провалились. Канцлер Австрии уходит в отставку

4 января 2025, 23:20 1142

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что покидает свой пост из-за провала коалиционных переговоров. Он также заявил, что уйдет с должности главы Народной партии (НП).

По словам Нехаммера, переговоры о формировании коалиционного правительства шли «долго и честно», однако представители партий не смогли прийти к соглашению.

«Народная партия придерживается своих обещаний: мы не согласимся на меры, направленные против льгот и бизнеса, а также на введение новых налогов»,— сказал Карл Нехаммер, добавив, что возобновлять переговоры не намерен.

«После прекращения переговоров я поступлю следующим образом: в ближайшие дни я уйду с постов федерального канцлера и главы НП, а также обеспечу упорядоченный переход (власти)»,— заявил канцлер в видеообращении, опубликованном в соцсети Х.

Выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии прошли в конце сентября. Правая Партия свободы (ПС) по их итогам набрала почти 29% голосов. НП заняла второе место с показателем около 26% голосов, на третьем месте оказалась Социал-демократическая партия Австрии (СДПА), получившая около 21% голосов. 9% у партии «Новая Австрия — Либеральный форум» (NEOS). Из-за нежелания других партий создавать коалицию с ПС переговоры велись между НП, СДПА и NEOS.

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