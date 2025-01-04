Турция заявила о готовности поставлять в Европу газ

Турция готова ежегодно поставлять в Европу до 10 млрд куб. м природного газа по Трансбалканскому газопроводу, если европейские страны проявят «политическую волю».

Такое заявление сделал глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар в связи с прекращением с 1 января транзита российского газа в Европу через территорию Украины.

«Турция готова внести свой вклад в обеспечение энергобезопасности Европы. Если в Европе проявят политическую волю и приверженность обязательствам и будут внесены инвестиции в интерконнекторы, мы сможем экспортировать ежегодно в Центральную и Восточную Европу до 10 млрд куб. м газа по Трансбалканскому трубопроводу», - приводит высказывания турецкого министра TRT Haber.

Срок действия договора о транзите российского газа через украинскую территорию истек 1 января, он предусматривал прокачку 40 млрд куб. м ежегодно.