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Украинцы подсчитали, сколько территорий захвачено Россией

4 января 2025, 23:59 971

В 2024 году Силы обороны Украины потеряли контроль над более 3600 кв. км территории, в частности, в ноябре было потеряно более 20 кв. км в сутки, тогда как в 2023 году в целом украинцы потеряли около 540 кв. км, а освободили около 430 кв. км.

Об этом пишет портал «Милитарный» на основе данных сервиса DeepState.

В материале говорится, что наибольшие потери украинцев в 2024 году пришлись на Донецкую и Харьковскую области. В Донецкой области в течение всего года активность российской армии была наибольшей.

На Лиманском и Купянском направлениях в течение года россияне получили контроль над не менее 479 кв.км территории.

На севере Харьковской области в результате наступления в мае 2024 года россияне установили контроль над 211 кв.км территории и захватили 13 населенных пунктов.

В Херсонской области в течение года россияне захватили около 95 кв.км.

В Запорожской области украинцы потеряли контроль над 97 кв.км территории.

В Курской области в ходе операции, начавшейся в августе, Силы обороны Украины в течение месяца смогли взять под контроль 1100 кв.км территории. На конец года под контролем Украины оставалось около 460 кв.км.

Портал прогнозирует, что россияне продолжат усилия над взятием городов Курахово, Торецк и Часов Яр под полный контроль, будут наступать в направлении административной границы Днепропетровской области с перспективой начала боевых действий в области, увеличением контроля над территорией Донецкой области на всех направлениях. Также портал прогнозирует, что россияне продолжат вытеснение украинских сил из Курской области и наращивание огневого воздействия на украинское приграничье.

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