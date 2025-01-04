«Наше терпение может закончиться...»: глава «Хезболлы» разгневан решением Израиля

В своей речи Наим Касем заявил: «Наше терпение может закончиться до истечения 60-дневного срока, предусмотренного соглашением о прекращении огня. Только руководство «Хезболлы» будет решать, в каких случаях проявлять терпение, а когда реагировать».

Лидер «Хезболлы» Наим Касем отреагировал на появившиеся сообщения о том, что Израиль не уйдет из Ливана по истечении двухмесячного срока прекращения огня. Об этом пишет сайт «Кан-11».

Касем также предупредил, что «Хезболла» не позволит Израилю вновь создать зону безопасности в Ливане. «Посмотрите на Сирию, — сказал Касем. — То же самое могло произойти и у нас. Израиль оккупировал территорию на сирийских Голанских высотах, которая в 1,5 раза превышает площадь сектора Газа, и уничтожил потенциал сирийской армии».

Ранее израильские СМИ информировали, что Израиль передаст США сообщение о том, что ЦАХАЛ не уйдет из Ливана по истечении 60 дней, как это предусмотрено соглашением о прекращении огня. Как утверждается, причина в том, что ливанская армия якобы не соблюдает условия соглашения, по которому она должна была развернуть свои войска в Южном Ливане, но делает это слишком медленно. Кроме того, ливанская армия не атакует объекты «Хезболлы», информацию о которых Израиль передал ей через созданный для этой цели механизм. Также ожидается, что Израиль передаст США сигнал о том, что не позволит жителям ливанских деревень вблизи границы вернуться в свои дома.