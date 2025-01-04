Четыре года за участие в войне на стороне России

Андижанский областной суд приговорил 39-летнего жителя Узбекистана к лишению свободы на четыре года и два месяца за участие в войне в Украине на стороне России. Об этом сообщает Gazeta.uz со ссылкой на решение суда.

Согласно обвинению, 39-летний Т. А. отправился в Москву в апреле 2023 года с целью найти сезонную работу. Находясь там, он решил вступить в ряды российской армии и принять участие в военных действиях между Россией и Украиной. Подсудимый в июле 2023 года заключил контракт с ВС России. До декабря того года участвовал в боевых действиях в украинских городах Шахтёрск и Бахмут. 31 декабря 2023 года вернулся в Узбекистан.

По словам подсудимого, в Москве он познакомился с гражданином РФ, который предложил ему вступить в ВС России для участия в боевых действиях против Украины за высокую ежемесячную зарплату. По словам подсудимого, новый знакомый также пообещал, что в случае ранения наёмнику будет выплачена компенсация. Заключив контракт, он прошёл двухмесячную военную подготовку на полигоне в Москве. По контрактам ему было обещано 450 тысяч рублей в месяц за участие в боевых действиях. Сначала он получил два платежа по 150 тысяч рублей, но затем выплаты прекратились. В Шахтёрске и Бахмуте он познакомился с таджикистанцами и другими иностранцами. В ходе боевых действий до ноября 2023 года Т.А., по собственному признанию, убил более 10 украинских военных. За проявленную активность на поле боя был переведён в разведподразделение российских войск. В декабре 2023 года вернулся в Москву. На предложение остаться на службе в России он отказал и решил вернуться с семьей в Узбекистан. Вернувшись, добровольно явился в правоохранительные органы и предоставил все документы, подтверждающие его службу в рядах российской армии.

При вынесении приговора суд учел чистосердечное признание гражданина Узбекистана, а также отсутствие у него судимости и наличие трех детей, уточняется в материалах дела. Свои действия подсудимый объяснил тяжелым материальным положением, а также тем, что он единственный кормилец в семье.