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Если джихадист протягивает руку Папе Римскому

новый мир
Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az
01:15 936

Новый лидер Сирии Абу Мохаммед аль-Джулани не перестает удивлять широтой и терпимостью своих взглядов. Человек, в молодые годы отправившийся воевать в Ирак и оказавшийся под знаменами «Исламского государства», затем глава сирийского отделения «Аль-Каиды», Джулани, чьи отряды «Хайят Тахрир аш-Шам» сыграли ведущую роль в свержении режима Асада, нынче выступает с позиций невероятной в устах вчерашнего исламского радикала умеренности.

Ватиканская ежедневная газета L’Osservatore Romano опубликовала статью о встрече накануне Нового года, которая состоялась между Джулани и викарием Кустодии Святой Земли Ибрагимом Фалтасом. Кустодия Святой Земли – это провинция францисканского ордена, которой Ватиканом поручено еще с XIV века хранить святыни Католической церкви на Святой Земле и ухаживать за ними. Территориально Кустодия включает в себя земли современного Израиля, Палестинской автономии, Иордании, Сирии, Ливана и Кипра.

Представить себе, чтобы носитель джихадистских взглядов выразил восхищение лидером христианской Церкви, абсолютно невозможно. Но для Джулани чрезвычайно важно показать, что постасадовская Сирия станет территорией мира, войне здесь положен конец

Во время встречи Джулани сказал, что он не считает сирийских христиан меньшинством. Они, по его словам, «неотъемлемая и важная часть истории сирийского народа».

Сирийский лидер также выразил «большое восхищение, почет и уважение папе Римскому», которого он считает «истинным человеком мира»: «Я ценю его призывы и его шаги в поддержку мира и людей, переживающих трудности».

Представить себе, чтобы носитель джихадистских взглядов выразил восхищение лидером христианской Церкви, абсолютно невозможно. Но для Джулани чрезвычайно важно показать, что постасадовская Сирия станет территорией мира, войне здесь положен конец. То же самое касается его заявлений, что Сирия больше не будет территорией, с которой осуществляется агрессия против Израиля. В Тегеране от таких разговоров чалмы от ужаса должны над головами мулл подниматься.

Еще одним свидетельством, что новые власти Сирии намерены вернуть в страну нормальность, стало назначение на важнейший пост главы Центрального банка Сирии женщины - Майсаа Сабрин. В Талибане поперхнулись.

Сирийские беженцы возвращаются в свои дома

Сирийцы истосковались по нормальности. После падения режима Башара Асада в Сирию, по данным Агентства ООН по делам беженцев, вернулось более 115 000 граждан, и этот процесс продолжается. Кроме того, в места своего проживания вернулись почти 486 тысяч внутренне перемещенных лиц, преимущественно в провинциях Хама и Алеппо.

Конечно, пока это надежда авансом. Восстановление мира и стабильного порядка в истерзанной стране вряд ли будет проходить быстро и гладко. Очень мало позитивных примеров и множество примеров обратного. Но очень хочется, чтобы у сирийцев получилось.

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