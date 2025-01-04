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Несмотря на войну, Украина установила рекорд по экспорту сахара

01:24 363

Украинские производители в 2024 году установили исторический рекорд по экспорту сахара, направив на внешние рынки 746,3 тыс. тонн этой продукции $419 млн. Об этом сообщила Национальная ассоциация сахарников Украины («Укрцукор»).

«Это самый высокий показатель экспорта сахара в рамках календарного года согласно статистике, которая берет свое начало в 1997 году, когда была создана Национальная ассоциация сахарников Украины», - рассказали в пресс-службе ассоциации.

40% экспорта 2024 года было направлено в страны ЕС, 60% составляли поставки на мировой рынок, где основными странами-покупателями украинского сахара были страны MENA (Ближний Восток и Северная Африка) и Северная Македония.

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