Революция побеждает, когда на улицы выходят не 2%, а 90% активных граждан

Недавно известный российский публицист Александр Невзоров написал небольшой блог, посвященный событиям в Грузии. Как всегда, блог был беспощадно острым и нелицеприятным. Порой настолько, что хотелось предметно возразить Невзорову и даже разгромить его рассуждения по всем пунктам. Но, увы, как гражданину Грузии, мне было очевидно, что крыть в общем-то нечем, и что в целом Александр Глебович прав… Чтобы было понятно, о чем, собственно, речь, приведу полный текст блога Невзорова.

«Не зная, как еще прогнуться перед Москвой и заверить ее в полной своей покорности, Грузия решила «тонко намэкнуть» Кремлю на свою послушность и готовность принять по первому же щелчку московских пальцев коленно-локтевую позицию. Этим «намеком» должен стать памятник Ираклию II, грузинскому царю, который когда-то «с потрохами» сдал Грузию Росиии. В официальном заявлении властей было сказано что этот «жэст доброй воли» является доказательством «европейской идентичности Грузии и верный путь в евроинтеграцию». Ну, по поводу «евроинтеграции», Грузии суетиться точно не стоит. Шансы оказаться в Евросоюзе у нее теперь не выше, чем у Нигерии. Стараниями Кобахидзе и прочих марионеток Москвы, Грузия надежно и надолго превращена в отхожее место России, в ее задний двор. Принятие русского закона об иноагентах сделало своё дело. Евросоюз успел рассмотреть, кто и на чем «вертит» Грузию. Да, всплеск гнева в Тбилиси был. Но президент оказалась бессильна, и позор отвести не смогла. А уличный гнев не дошел до убедительного накала. Не горели машины, не бежала в панике полиция, стирая кровь с морд, не хрустели под башмаками стекла витрин. «Партия московских марионеток» (то есть, «Грузинская мечта»), выполняя кремлевскую волю, легко опустила свою страну, лишив ее свобод и надежд». Вот такое, крайне неприятное мнение о моей стране, но как я уже сказал, все, примерно, так и обстоит. Тем не менее, хотелось бы уточнить несколько деталей, о которых Невзоров, который вероятно, не был в Грузии, как минимум, после распада СССР (иначе это не прошло бы незамеченным), вряд ли может знать.

Первое, что не понимают не только иностранцы, но и большинство грузин из числа противников власти – это мотивацию поступков «Грузинской мечты». Слишком уж велик соблазн увидеть в них стремление угодить России, как об этом пишет Невзоров, и далеко не он один. На самом же деле, наши «мечтуны» делают все это вовсе не для Москвы, а исключительно для себя родимых. Они пытаются закручивать гайки не по приказу Кремля, а потому, что это - единственный способ не только сохранить, но и преумножить свою власть в стране. Таким образом, самоцель «Грузинской мечты» не лечь под Россию, как считает Невзоров, а сохранить свою власть и свои деньги. И на противостояние с Западом они идут исключительно потому, что ни Европа, ни США не намерены признавать за ними право делать в Грузии все, что им придет в голову. Отсюда и автоматические, на уровне инстинкта самосохранения, контры с Западом, от которых до объятий с Россией, что называется, уже рукой подать. Когда «мечтатели» заверяют всех и каждого, что хотят интегрироваться с Европой и войти в Евросоюз, они вовсе не лгут. Поскольку в самом деле хотят этого, но только на своих условиях. «Признайте нас такими, какие мы есть, - сигнализируют они Брюсселю, - и мы снова вернемся». Вся проблема в том, что «мечтуны», по всей видимости, не очень хорошо представляют, как выглядит карта мира, а также не интересуются международными рейтингами по ВВП, глобальной конкурентоспособности и т.д. Имей они хоть малейшее представление об этом, сразу бы поняли: современная Грузия – вовсе не та страна, которая может позволить разговаривать с ЕС и США в столь хамской манере.

Искренне поражаюсь долготерпению Запада, который уже два года выслушивает в свой адрес издевки и обвинения со стороны не пойми кого. По счастью для Грузии, времена нынче вегетарианские. Если бы лет сто назад «Грузинская мечта» позволила себе даже десять процентов подобного, в Тбилиси уже размещался бы контингент англо-французских или германо-австрийских войск, а руководство партии ждало бы суда где-нибудь в парижской темнице. Точно также, исключительно на внутреннего потребителя, рассчитаны и абсолютно черносотенные шаги «Грузинской мечты», копирующие репрессивные законы России об иноагентах и борьбе с ЛГБТ-пропагандой, заигрывание правящей партии с церковью, предложение зафиксировать в Конституции статус православия, как государственной религии, и многое другое. Конечно, вся эта черносотенная политика вызывает одобрение России. Что, впрочем, всего лишь побочный эффект. Главная задача «ГМ» - склонить на свою сторону примерно 10-15 процентов населения Грузии - активных ретроградов, которые так и не нашли себя в современном, глобальном мире и испытывают непроходящую ностальгию по советским временам. Вы спросите, стоит-ли позориться перед всем миром ради 10-15 процентов наиболее пассивных, несознательных, по сути, быдла, люмпенов, которые даже на выборы толком не ходят?

Вопрос логичный, но только, если не знать, что эти самые 10-15 процентов населения и есть, так называемый, «неосвоенный» электоральный ресурс. Поскольку все остальные уже определились. В этой ситуации пытаться привлечь на свою сторону проевропейский средний класс Грузии - задача откровенно невыполнимая, поскольку эта категория власть ненавидит и голосовать за «Грузинскую мечту» ни при каких обстоятельствах не станет. Что в такой ситуации остается делать правящей партии? Именно то, что она и делает - всячески обхаживать эти самые 10-15 процентов пророссийского быдла, перед носом которого вешают «морковку» живодерских законов и черносотенных инициатив. И вот ведь какой парадокс: при всем этом, у грузинской власти нет никакой мотивации углублять отношения с Россией, поскольку «Грузинская мечта» и так имеет от Москвы все, что ей нужно - гарантии политической неприкосновенности и возможность зарабатывать немалые деньги. Все остальное «мечтунам» ни к чему и даже нежелательно. Хотя совершенно очевидно, что Москва – конечная остановка этого политического маршрута, и «Грузинской мечте» никуда от этого не деться, в чем Александр Невзоров в целом прав.

Однако на данном, тактическом этапе «мечтуны» надеются на правый переход в Европе, на победу Дональда Трампа, на дружбу с Виктором Орбаном и т.д. И в этом аспекте желание правящей власти Грузии «прогнуться перед Москвой» - задача второго плана. Чего Невзоров, давно уже живущий в Европе, видимо, не понимает. И еще одна ремарка к утверждению Невзорова о том, что акции протеста в Тбилиси были слишком мирными, а потому не привели к ощутимым результатам. Надо сказать, это мнение очень распространено в Грузии, так что, ничего удивительного в том, что его разделяет и живущий в эмиграции российский журналист. И, кстати, не только он. Здесь очень важно понять, что силовая борьба, когда протестующие бросаются на силовиков с вилами и топорами – ничуть не более реалистичный путь к смене власти, чем мирная борьба. С условными «вилами и топорами» можно выиграть бой, но не войну в целом. Допустим, вы собрались на акцию протеста, вооружившись коктейлями Молотова, железными цепями, заточками из арматуры… Допустим даже, что в первом столкновении вам удалось одержать верх. В результате, спецназовцы в панике бежали, укрылись в казармах, ура, народовластие победило!.. Но ведь через час-другой они обязательно вернутся, но уже в бронемашинах и с автоматами, стреляющими резиновыми, а может, и не резиновыми пулями. После чего народная революция с ее заточками и бутылками с зажигательной смесью будет разогнана за пару часов.