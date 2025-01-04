Тысячи израильтян снова вышли на митинги

На митинге на площади Заложников в Тель-Авиве впервые выступил Альмог Меир Джан, который провел 246 дней в плену у ХАМАС.

Вечером 4 января тысячи израильтян вышли на демонстрации по всей стране, требуя освободить заложников, удерживаемых ХАМАС. Акции протеста прошли в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе и других городах, сообщают израильские СМИ.

«Это 246 дней, в течение которых у меня отняли все основные права человека. Восемь месяцев я находился в Газе, в плену, закованный в цепи и сломленный — физически и морально. Каждый час казался вечностью. В плену время течет по-другому. Оно замедляется, и каждый миг становится мукой. Всё, о чем ты думаешь, — это выживание», — сказал он.

Еще один митинг, организованный семьями похищенных, прошел у ворот Бегина, ведущих в комплекс Минобороны «Кирия» в Тель-Авиве. В завершение демонстрации протестующие разожгли костер. Их начали разгонять с применением конной полиции.

Тысячи людей также вышли на главный митинг протеста против судебной реформы на перекрестке Азриэли в Тель-Авиве.

В Иерусалиме сотни людей вышли на протест. Некоторые из протестующих перекрыли дорогу, полиция силой оттеснила их.

В Хайфе протестующие прошли маршем к перекрестку Хорев, где на митинг собрались тысячи людей.