Депутат Бундестага знает, когда встретятся Трамп и Путин
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Канцлер Германии Олаф Шольц может посетить Москву до досрочных парламентских выборов, назначенных в стране на 23 февраля.
Об этом заявил депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер в соцсети X.
По его словам, «появляется все больше признаков» того, что канцлер поедет в Москву или встретится с президентом России Владимиром Путиным до 23 февраля.
«Встреча Трампа и Путина в настоящее время запланирована на март», — добавил парламентарий, не уточнив источник этих сведений.
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