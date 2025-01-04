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Депутат Бундестага знает, когда встретятся Трамп и Путин

01:56 215

Канцлер Германии Олаф Шольц может посетить Москву до досрочных парламентских выборов, назначенных в стране на 23 февраля.

Об этом заявил депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер в соцсети X.

По его словам, «появляется все больше признаков» того, что канцлер поедет в Москву или встретится с президентом России Владимиром Путиным до 23 февраля.

«Встреча Трампа и Путина в настоящее время запланирована на март», — добавил парламентарий, не уточнив источник этих сведений.

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