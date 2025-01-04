Ростовская область под атакой беспилотников
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В Таганроге Ростовской области РФ объявлена угроза атаки БПЛА, сообщила глава города Светлана Камбулова.
Она призвала жителей сохранять спокойствие и следить за оперативной информацией.
В то же время врио губернатора области Юрий Слюсарь написал, что регион атаковали беспилотники. Силы ПВО отражают налет дронов: два были сбиты в Миллеровском и Тарасовском районах.
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