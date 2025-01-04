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Неожиданная поездка премьера Италии к Трампу

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Итальянский премьер Джорджа Мелони отправится в США для встречи с будущим президентом Дональдом Трампом, пишет газета Il Messaggero.

По ее данным, премьер-министр встретится с американским политиком во Флориде в его резиденции Мар-а-Лаго перед приездом в Рим действующего лидера США Джо Байдена 9 января. За организацию ее визита отвечает Андреа Строппа, представитель основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска в Италии.

Газета допускает, что неожиданный визит Мелони связан с задержанием в Иране в середине декабря итальянской журналистки Чечилии Сала, которую Тегеран хочет обменять на инженера, арестованного за несколько дней до этого в аэропорту Милана по запросу США в связи с нарушением санкций из-за передачи Ирану технологий БПЛА. Слушание по его делу запланировано на 15 января.

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