Что Азербайджан может предложить новой Сирии?

Для Азербайджана одним из важнейших итогов ушедшего года стала нормализация отношений с Сирией после двенадцати лет отсутствия дипломатических контактов и проектов взаимодействия. В конце декабря, после встречи в Дамаске заместителя министра иностранных дел Азербайджана Ялчина Рафиева с главой внешнеполитического ведомства Сирии Асадом Аш-Шибани, было принято решение, возобновить деятельности посольства Азербайджанской Республики в Сирийской Арабской Республике. В то же время, помимо политической нормализации между Баку и Дамаском, открывается широкое пространство для новых экономических проектов Азербайджана и Сирии во взаимодействии с Турцией.

Под занавес 2024 года Азербайджан отправил в Сирию около 200 тонн гуманитарной помощи, включающей продовольственные товары. Впрочем, время экстренных ситуаций, как правило, заканчивается быстро, а потому азербайджано-сирийским отношениям предстоит начаться, практически, с чистого листа. Из каких же компонентов и по каким направлениям может стартовать в наступившем 2025 году двухстороннее взаимодействие? Прежде всего, укажем на создание условий для формирования на треке Сирия-Турция-Азербайджан весьма перспективного и выгодного политэкономического альянса с дальнейшим подключением к нему стран Организации тюркских государств. Для ОТГ сирийский кейс может стать одним из внешних политэкономических проектов, в рамках которых торгово-экономические контакты и проекты на средства международных фондов, связанные с восстановлением сирийской экономики, могут содействовать нормализации социальной среды в Сирии, притяжению Дамаска в круг внешних партнёров ОТГ, а также стыковке экономических возможностей пространства СНГ /ЕАЭС и Ближнего Востока. В какой-то мере Азербайджан, Турция и группа ОТГ могут компенсировать Сирии экономическое партнерство с Россией, свернутое после падения режима Башара Асада, а также стать экономическими посредниками во взаимодействии Сирии и России на новых условиях, учитывая, что фактор российской экономической поддержки достаточно долго влиял на Сирию и может вновь оказать определенное воздействие, если новое правительство в Дамаске примет соответствующее политическое решение.

И хотя Сирия годами была одним из наиболее проблемных соседей Турции, сегодня есть шанс создать из нее сильного стратегического союзника стран ОТГ в чрезвычайно важном регионе Ближнего Востока. Таким образом, интересы Турции, Азербайджана, стран ОТГ и СНГ не только не противоречат друг другу, но и могут быть синхронизированы при посредничестве Баку и Анкары. Что же представляют собой преимущества, которые Азербайджан мог бы предложить новой Сирии? Прежде всего, это опыт в нефтегазовом секторе - от разведки и добычи до реализации углеводородов на биржах различных регионов мира. Эффективность госкомпании SOCAR — это опыт крупного национального концерна, который действует на огромном пространстве Евразии и Африки и имеет многосторонние связи со многими потребителями в Европе. Для сирийского нефтегазового сектора партнёрство с SOCAR могло бы оказаться достаточно ценным в контексте разработки справедливых контрактов с крупнейшими нефтегазовыми корпорациями мира. Следует понять, что сырье будет одновременно оставаться и основной экспортной позицией Сирии, и ресурсом для восстановления национальной экономики. Речь, прежде всего, может идти о поставках в Сирию азербайджанского топлива и ГСМ, а также об экспорте фосфатных удобрений. SOCAR совместно с российской "Татнефтью" может стать инвестиционным партнёром Сирии в освоении таких нефтяных месторождений, как, например, "Аль-Кашма" в провинции Дейр-эз-Зор.

Также, определенный интерес Азербайджана могут представлять месторождения фосфатных руд. Тем более, что в провинции Хомс есть действующие предприятия по производству азотных и фосфорных удобрений. Еще одна перспективная сфера взаимодействия — это подготовка специалистов, причем не только для нефтегазового сектора, но и в сферах медицины и в IT-секторе (формирование комплекса цифровых услуг электронного правительства). Для ряда сирийских студентов образование и стажировка в Азербайджане могут оказаться более доступными и даже стать альтернативной высшим учебным заведениям Турции. И, наконец, третья возможность – это связанность азербайджанской и сирийской экономик через территорию Турции. Как уже сообщалось, в минувшем декабре строительные бригады Турции проверили состояние железных дорог на турецкой стороне границы с Сирией, чтобы возобновить грузовые перевозки из портов Искендерун и Мерсин, а также наладить пассажирские перевозки через Газиантеп и Килис. Если эта линия заработает, то пассажирское и грузовое сообщение между турецким Мерсином и сирийским Алеппо будет возобновлено. На повестке дня турецкого железнодорожного сектора стоит также продление железнодорожной линии до Дамаска, строительство которой было начато в 2010 году, но остановлено из-за гражданской войны в Сирии.