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Ночные протесты в Израиле

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10:15 429

В Израиле ночью прошли протесты. Люди требуют скорейшего заключения перемирия и освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС.

Тем временем сообщается, что Израиль ждет согласия ХАМАС для заключения сделки по заложникам. Одним из основных препятствий на пути к соглашению является отказ ХАМАС назвать имена заложников, которые будут освобождены на начальном этапе.

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