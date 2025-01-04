Ночные протесты в Израиле
10:15 429
В Израиле ночью прошли протесты. Люди требуют скорейшего заключения перемирия и освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС.
Тем временем сообщается, что Израиль ждет согласия ХАМАС для заключения сделки по заложникам. Одним из основных препятствий на пути к соглашению является отказ ХАМАС назвать имена заложников, которые будут освобождены на начальном этапе.
January 5, 2025
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