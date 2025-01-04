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Россия начала экономить бронетехнику

10:38 388

В последние недели российские войска используют меньше бронетехники во время штурмов на наиболее активных участках фронта, вероятно пытаясь сохранить технику из-за уменьшения советских запасов.

По данным украинских военных источников, российские войска используют меньше бронетехники и совершают меньшее количество механизированных атак на Кураховском направлении после того, как понесли значительные потери техники в октябре и ноябре 2024 года.

Представитель одной из украинских бригад, действующей на Кураховском направлении 3 января заявил, что за последние несколько недель войска страны-агрессора начали использовать преимущественно пехоту для проведения атак в этом районе, а бронетехнику используют только для огневой поддержки пехотных атак.

Украинский подполковник в интервью The New York Times отметил, что во время штурмов на востоке Украины, российские войска все чаще используют электрические скутеры, мотоциклы и вездеходы. Он предположил, что, возможно, это является частью постоянных усилий России, направленных на компенсацию потерь бронетехники.

В ISW также отметили, что атаки вблизи средних по размеру городских поселений, таких как Курахово и Покровск, также могут быть менее благоприятными для механизированных штурмов, чем в небольших населенных пунктах и открытых полях, где российские войска наступали в течение большей части 2024 года.

"Российские войска могут использовать меньше бронетехники на Кураховском и Покровском направлениях. Это может произойти из-за того, что военные попытаются перевооружить передовые российские части и соединения, а также если военное командование РФ не захочет отводить российские части на отдых и восстановление и рискует еще больше замедлить российское продвижение на приоритетных участках фронта", - предполагают аналитики ISW.

В Институте также убеждены, что нынешние темпы производства бронетехники и танков в России указывают на то, что такие потери, вероятно, будут непомерно высокими в долгосрочной перспективе. В частности потому, что Россия продолжает сокращать свои запасы техники еще советских времен.

"Кажется все менее вероятным, что российские военные до 2025 года смогут удержать нынешний ежегодный уровень потерь бронетехники в почти 9 тысяч единиц. Этот показатель почти втрое превышает годовой уровень потерь за первые два года войны", - говорится в отчете ISW.

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