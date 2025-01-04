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Нашел ли Израиль общий язык с ХАМАС?

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Базирующееся в Саудовской Аравии новостное издание «Аль-Арабия» сообщает, что переговоры в Катаре, которые проходили в минувшие выходные и обсуждали прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников, указывают на определенный прогресс. Согласно цитируемым неназванным источникам, стороны, возможно, смогут заключить соглашение по всем оставшимся нерешенным вопросам уже на этой неделе.

Другое саудовское СМИ, - новостное агентство «Аль-Хадат», - также утверждает, что ХАМАС «проявил гибкость» в отношении требований Израиля по поводу заложников.

В то же время американский интернет-ресурс Axios, ссылаясь на высокопоставленного израильского чиновника, придерживается прямо противоположной точки зрения.

Источник Axios считает, что Израиль и ХАМАС так и не нашли общего языка по наиболее спорным вопросам, включая присутствие Армии обороны Израиля в коридоре Нецарим и на оси Филадельфия, требование Израиля депортировать некоторых палестинских заключенных, освобожденных по соглашению, частоту освобождения заложников и дату начала переговоров по второму этапу соглашения.

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