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AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение
Новость дня
AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение

Россия закрыла аэропорт Казани

10:55 172

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили в Росавиации. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. По информации Минобороны, в ночь на 5 января над территорией России был сбит 61 беспилотник.

О том, что в казанском аэропорту введены ограничения на прием и отправку рейсов, пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил в 8:20 мск. «Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

По данным Минобороны, средства противовоздушной обороны в ночь на 5 января отражали атаку в пяти российских регионах. Больше всего БПЛА было уничтожено над Ростовской и Брянской областями — 37 и 20 соответственно. Атакам также подверглись Воронежская, Белгородская и Орловская области.

Утром 25 декабря 2024 года самолет «Азербайджанских авиалиний», летевший рейсом Баку-Грозный, был поражён российской системой ПВО. Спустя пару дней, в пятницу утром, рейс J28717 Баку – Минеральные Воды развернулся над Каспийским морем и вернулся в аэропорт отправления.

Несколько дней назад haqqin.az со ссылкой на агентство Turan распространил информацию о ситуации вокруг самолета Embraer 190/195 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), выполнявшим рейс Баку-Казань. По информации источников в авиации, самолет столкнулся с радиопомехами и перебоями в работе GPRS во время полета над Астраханью 1 января. Однако в пресс-службе AZAL данную информацию опровергли.

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