Китайцы дарят миру новый смертельный вирус

Неизвестный смертельно опасный вирус стремительно распространяется в Китае, пишут зарубежные СМИ. Симптомы метапневмовируса (hMPV) схожи с COVID-19: озноб, кашель, боль в горле, слабость и головокружение. Сообщается о переполненных больницах, особенно детских.

По данным СМИ, в некоторых регионах введено чрезвычайное положение, однако официального подтверждения этой информации пока нет.