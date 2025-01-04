USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение
Новость дня
AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение

Грузия выдворила граждан Азербайджана

11:17 3290

Из Грузии в ноябре-декабре выдворили 91 иностранца, пишут грузинские СМИ. Это были граждане Ирана, Алжира, Индии, Марокко, Шри-Ланки, Египта, Пакистана, Нигерии, Ирака, Турции, Азербайджана, России и Туркменистана.

Некоторые из арестованных покинули Грузию добровольно, а некоторые были выдворены принудительно, сообщает Департамент миграции МВД.

Среди выдворенных лиц были те, кто участвовал в акциях протеста в ноябре-декабре.

Украинцы ликвидировали начальника штаба Мельникова
Украинцы ликвидировали начальника штаба Мельникова
12:50 2200
Российские аэропорты закрываются один за другим
Российские аэропорты закрываются один за другим ОБНОВЛЕНО 11:19
11:19 5343
Победить Украину, чтобы разделить мир с Трампом
Победить Украину, чтобы разделить мир с Трампом главная тема; все еще актуально
4 января 2025, 21:56 6959
Что Азербайджан может предложить новой Сирии?
Что Азербайджан может предложить новой Сирии? новый мир - новые порядки
10:02 3202
Грозное заявление Эрдогана
Грозное заявление Эрдогана
4 января 2025, 18:14 15504
Нашел ли Израиль общий язык с ХАМАС?
Нашел ли Израиль общий язык с ХАМАС?
10:44 1004
Революция побеждает, когда на улицы выходят не 2%, а 90% активных граждан
Революция побеждает, когда на улицы выходят не 2%, а 90% активных граждан запоздалая полемика с Невзоровым
01:37 9276
Гибель российского журналиста в Украине. Захарова обещает «неотвратимое наказание»
Гибель российского журналиста в Украине. Захарова обещает «неотвратимое наказание» обновлено 02:19
02:19 11463
Если джихадист протягивает руку Папе Римскому
Если джихадист протягивает руку Папе Римскому новый мир
01:15 6212
Миллиарды долларов на экспорте золота: процветает совместный бизнес Путина с Пашиняном
Миллиарды долларов на экспорте золота: процветает совместный бизнес Путина с Пашиняном факты – упрямая вещь
4 января 2025, 15:03 12028
Судья в роли следователя Подберезовикова: «Он, конечно, виноват, но он… не виноват!»
Судья в роли следователя Подберезовикова: «Он, конечно, виноват, но он… не виноват!» наша корреспонденция
4 января 2025, 14:07 6478

ЭТО ВАЖНО

Украинцы ликвидировали начальника штаба Мельникова
Украинцы ликвидировали начальника штаба Мельникова
12:50 2200
Российские аэропорты закрываются один за другим
Российские аэропорты закрываются один за другим ОБНОВЛЕНО 11:19
11:19 5343
Победить Украину, чтобы разделить мир с Трампом
Победить Украину, чтобы разделить мир с Трампом главная тема; все еще актуально
4 января 2025, 21:56 6959
Что Азербайджан может предложить новой Сирии?
Что Азербайджан может предложить новой Сирии? новый мир - новые порядки
10:02 3202
Грозное заявление Эрдогана
Грозное заявление Эрдогана
4 января 2025, 18:14 15504
Нашел ли Израиль общий язык с ХАМАС?
Нашел ли Израиль общий язык с ХАМАС?
10:44 1004
Революция побеждает, когда на улицы выходят не 2%, а 90% активных граждан
Революция побеждает, когда на улицы выходят не 2%, а 90% активных граждан запоздалая полемика с Невзоровым
01:37 9276
Гибель российского журналиста в Украине. Захарова обещает «неотвратимое наказание»
Гибель российского журналиста в Украине. Захарова обещает «неотвратимое наказание» обновлено 02:19
02:19 11463
Если джихадист протягивает руку Папе Римскому
Если джихадист протягивает руку Папе Римскому новый мир
01:15 6212
Миллиарды долларов на экспорте золота: процветает совместный бизнес Путина с Пашиняном
Миллиарды долларов на экспорте золота: процветает совместный бизнес Путина с Пашиняном факты – упрямая вещь
4 января 2025, 15:03 12028
Судья в роли следователя Подберезовикова: «Он, конечно, виноват, но он… не виноват!»
Судья в роли следователя Подберезовикова: «Он, конечно, виноват, но он… не виноват!» наша корреспонденция
4 января 2025, 14:07 6478
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться