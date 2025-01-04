Грузия выдворила граждан Азербайджана
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Из Грузии в ноябре-декабре выдворили 91 иностранца, пишут грузинские СМИ. Это были граждане Ирана, Алжира, Индии, Марокко, Шри-Ланки, Египта, Пакистана, Нигерии, Ирака, Турции, Азербайджана, России и Туркменистана.
Некоторые из арестованных покинули Грузию добровольно, а некоторые были выдворены принудительно, сообщает Департамент миграции МВД.
Среди выдворенных лиц были те, кто участвовал в акциях протеста в ноябре-декабре.
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