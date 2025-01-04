USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение
Новость дня
AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение

Украина пошла в наступление. Заявление Офиса Зеленского

ОБНОВЛЕНО 13:18
13:18 5265

Украинцы своим наступлением застали врасплох россиян в Курской области, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

«На Курщине большие переживания у россиян, потому что они были атакованы по нескольким направлениям, и это стало неожиданностью для них. Силы обороны трудятся», - заявил Коваленко.

Наступление ВСУ в Курской области подтверждает и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. «Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает», - написал Ермак.

Некоторые российские военные паблики утверждают, что наступление в направлении Большого Солдатского Курской области остановлено россиянами. При этом говорят, что ВСУ удалось взять часть села Черкасское Поречное, которое не так давно перешло под контроль россиян.

Также пишут об атаке ВСУ на Новоивановку (западный фланг плацдарма в Курской области). Каких-либо объективных подтверждений всей этой информации пока нет.

Также многие российские военные телеграм-каналы полагают, что удар на Большое Солдатское это отвлекающий маневр, а основное наступление будет в другом месте.

*** 11:54

Вооруженные силы Украины совершают попытку наступления в Суджанском районе Курской области России.

Сообщается, что украинские войска атакуют в направлении Большого Солдатского. В данный момент с мест сообщают о большом количестве техники, используемой ВСУ для наступления.

Как заявил экс-советник губернатора Курской области Роман Алехин, украинские бойцы применили мощное средство радиоэлектронной борьбы, сделав бесполезными российские дроны: «Судя по ситуации в районе Суджи, началось наступление противника, о котором мы говорили ранее. Началось оно от Суджи в сторону Большого Солдатского, хотя мы считали это направление самым сложным для противника. В наступлении противник задействует тралы разминирования, танки и другую бронетехнику. Район атаки противник плотно накрыл РЭБом, так что многие дроны бесполезны».

Украинцы ликвидировали начальника штаба Мельникова
Украинцы ликвидировали начальника штаба Мельникова
12:50 2204
Российские аэропорты закрываются один за другим
Российские аэропорты закрываются один за другим ОБНОВЛЕНО 11:19
11:19 5344
Победить Украину, чтобы разделить мир с Трампом
Победить Украину, чтобы разделить мир с Трампом главная тема; все еще актуально
4 января 2025, 21:56 6959
Что Азербайджан может предложить новой Сирии?
Что Азербайджан может предложить новой Сирии? новый мир - новые порядки
10:02 3202
Грозное заявление Эрдогана
Грозное заявление Эрдогана
4 января 2025, 18:14 15505
Нашел ли Израиль общий язык с ХАМАС?
Нашел ли Израиль общий язык с ХАМАС?
10:44 1005
Революция побеждает, когда на улицы выходят не 2%, а 90% активных граждан
Революция побеждает, когда на улицы выходят не 2%, а 90% активных граждан запоздалая полемика с Невзоровым
01:37 9277
Гибель российского журналиста в Украине. Захарова обещает «неотвратимое наказание»
Гибель российского журналиста в Украине. Захарова обещает «неотвратимое наказание» обновлено 02:19
02:19 11463
Если джихадист протягивает руку Папе Римскому
Если джихадист протягивает руку Папе Римскому новый мир
01:15 6212
Миллиарды долларов на экспорте золота: процветает совместный бизнес Путина с Пашиняном
Миллиарды долларов на экспорте золота: процветает совместный бизнес Путина с Пашиняном факты – упрямая вещь
4 января 2025, 15:03 12028
Судья в роли следователя Подберезовикова: «Он, конечно, виноват, но он… не виноват!»
Судья в роли следователя Подберезовикова: «Он, конечно, виноват, но он… не виноват!» наша корреспонденция
4 января 2025, 14:07 6478

ЭТО ВАЖНО

Украинцы ликвидировали начальника штаба Мельникова
Украинцы ликвидировали начальника штаба Мельникова
12:50 2204
Российские аэропорты закрываются один за другим
Российские аэропорты закрываются один за другим ОБНОВЛЕНО 11:19
11:19 5344
Победить Украину, чтобы разделить мир с Трампом
Победить Украину, чтобы разделить мир с Трампом главная тема; все еще актуально
4 января 2025, 21:56 6959
Что Азербайджан может предложить новой Сирии?
Что Азербайджан может предложить новой Сирии? новый мир - новые порядки
10:02 3202
Грозное заявление Эрдогана
Грозное заявление Эрдогана
4 января 2025, 18:14 15505
Нашел ли Израиль общий язык с ХАМАС?
Нашел ли Израиль общий язык с ХАМАС?
10:44 1005
Революция побеждает, когда на улицы выходят не 2%, а 90% активных граждан
Революция побеждает, когда на улицы выходят не 2%, а 90% активных граждан запоздалая полемика с Невзоровым
01:37 9277
Гибель российского журналиста в Украине. Захарова обещает «неотвратимое наказание»
Гибель российского журналиста в Украине. Захарова обещает «неотвратимое наказание» обновлено 02:19
02:19 11463
Если джихадист протягивает руку Папе Римскому
Если джихадист протягивает руку Папе Римскому новый мир
01:15 6212
Миллиарды долларов на экспорте золота: процветает совместный бизнес Путина с Пашиняном
Миллиарды долларов на экспорте золота: процветает совместный бизнес Путина с Пашиняном факты – упрямая вещь
4 января 2025, 15:03 12028
Судья в роли следователя Подберезовикова: «Он, конечно, виноват, но он… не виноват!»
Судья в роли следователя Подберезовикова: «Он, конечно, виноват, но он… не виноват!» наша корреспонденция
4 января 2025, 14:07 6478
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться