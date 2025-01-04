Украина пошла в наступление. Заявление Офиса Зеленского
Украинцы своим наступлением застали врасплох россиян в Курской области, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.
«На Курщине большие переживания у россиян, потому что они были атакованы по нескольким направлениям, и это стало неожиданностью для них. Силы обороны трудятся», - заявил Коваленко.
Наступление ВСУ в Курской области подтверждает и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. «Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает», - написал Ермак.
Некоторые российские военные паблики утверждают, что наступление в направлении Большого Солдатского Курской области остановлено россиянами. При этом говорят, что ВСУ удалось взять часть села Черкасское Поречное, которое не так давно перешло под контроль россиян.
Также пишут об атаке ВСУ на Новоивановку (западный фланг плацдарма в Курской области). Каких-либо объективных подтверждений всей этой информации пока нет.
Также многие российские военные телеграм-каналы полагают, что удар на Большое Солдатское это отвлекающий маневр, а основное наступление будет в другом месте.
*** 11:54
Вооруженные силы Украины совершают попытку наступления в Суджанском районе Курской области России.
Сообщается, что украинские войска атакуют в направлении Большого Солдатского. В данный момент с мест сообщают о большом количестве техники, используемой ВСУ для наступления.
Как заявил экс-советник губернатора Курской области Роман Алехин, украинские бойцы применили мощное средство радиоэлектронной борьбы, сделав бесполезными российские дроны: «Судя по ситуации в районе Суджи, началось наступление противника, о котором мы говорили ранее. Началось оно от Суджи в сторону Большого Солдатского, хотя мы считали это направление самым сложным для противника. В наступлении противник задействует тралы разминирования, танки и другую бронетехнику. Район атаки противник плотно накрыл РЭБом, так что многие дроны бесполезны».