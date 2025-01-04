Украина пошла в наступление. Заявление Офиса Зеленского

«На Курщине большие переживания у россиян, потому что они были атакованы по нескольким направлениям, и это стало неожиданностью для них. Силы обороны трудятся», - заявил Коваленко.

Наступление ВСУ в Курской области подтверждает и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. «Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает», - написал Ермак.

Некоторые российские военные паблики утверждают, что наступление в направлении Большого Солдатского Курской области остановлено россиянами. При этом говорят, что ВСУ удалось взять часть села Черкасское Поречное, которое не так давно перешло под контроль россиян.

Также пишут об атаке ВСУ на Новоивановку (западный фланг плацдарма в Курской области). Каких-либо объективных подтверждений всей этой информации пока нет.

Также многие российские военные телеграм-каналы полагают, что удар на Большое Солдатское это отвлекающий маневр, а основное наступление будет в другом месте.