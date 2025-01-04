Хуситы выстрелили «Палестиной» по Израилю
Правящее на севере Йемена радикальное движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило в воскресенье о первой ракетной атаке на электростанцию "Орот Рабин" на севере Израиля.
Ранее Израиль разбомбил электростанцию в столице Сане и городе Ходейда на западе Йемена.
"Вооруженные силы Йемена атаковали с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" электростанцию "Орот Рабин" южнее Хайфы на оккупированных палестинских территориях, успешно поразив цель", – говорится в заявлении военного представителя хуситов Яхьи Сариа.
Он подчеркнул, что "операция проведена в поддержку сектора Газа, и что их (хуситов) военные возможности постоянно развиваются".