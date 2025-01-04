Халява для сирийцев кончилась

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер представила план по дальнейшим действиям властей Германии в отношении сирийских беженцев в случае стабилизации ситуации в Сирии. Как сообщила медиагруппа Funke, он состоит из четырех пунктов и предусматривает, в частности, лишение сирийцев статуса защищенных лиц, что потребует от них покинуть ФРГ.

«Как предусматривает наше законодательство, Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев перепроверит предоставление защиты и отменит ее, если люди больше не будут нуждаться в этой защите в Германии по причине стабилизации ситуации в Сирии», - заявила Funke Фезер. «Тогда это будет действовать в отношении тех, кто не имеет права на пребывание по другим причинам, таким как трудоустройство или получение образования, и не хочет добровольно возвращаться в Сирию», - отметила она.

Министр сообщила, что МВД и МИД вместе работают над тем, чтобы получить более ясную картину обстановки в Сирии. «При этом мы, прежде всего, останавливаемся на вопросах безопасности. Кроме того, мы тесно согласовываем наши совместные действия с европейскими и международными партнерами», - заявила глава МВД.

Фезер назвала важными еще три пункта. «Первое: тот, кто хорошо интегрирован, работает, выучил немецкий и здесь нашел свою новую родину, должен иметь право остаться в Германии», - подчеркнула она. Еще один пункт предусматривает оказание помощи сирийцам, которые хотят вернуться. С этой целью будет расширена государственная программа по поддержке тех, кто решит добровольно уехать на родину. «В-третьих, мы хотим как можно скорее депортировать преступников и исламистов, - отметила министр. - Правовые возможности для этого мы сильно расширили и будем использовать их, как только это позволит сделать ситуация в Сирии».