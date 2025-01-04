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Украина ждет вступления в «неизвестность»

The Observer
12:33 1315

В Киеве растет ощущение «неизвестности» накануне визита представителя Трампа Кита Келлога, пишет The Observer.

«Есть отчетливое ощущение, что в условиях совершенно новых политических обстоятельств в Вашингтоне Украина вступает в неизвестность как раз в тот момент, когда ситуация на фронте наиболее тяжелая», - сообщает издание, комментируя предстоящий визит Келлога.

Украину и ее партнеров уже встревожила «эквивалентность» заявлений Келлога, который критикует за эскалацию не только Москву, но и Киев, «подразумевая честную борьбу между двумя сторонами, несущими равную ответственность». Источники из украинской сферы безопасности заявили, что таким образом меняются правила общения Киева и Вашингтона, и к чему это приведет, пока неизвестно.

«Это немного похоже на то, когда вы играете в видеоигру и потратили целую вечность, продвигаясь по уровням, и, наконец, знаете, как в них ориентироваться. Теперь все правила другие, и будет трудно выучить их заново», - заявил источник.

Западные источники заявили газете, что Украина не готова на уступки без гарантий безопасности со стороны Запада (то есть, судя по всему, это будет основным требованием Киева на переговорах с Келлогом).

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