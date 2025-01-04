Украинцы ликвидировали начальника штаба Мельникова

На оккупированной территории Запорожской области Украины ликвидирован начальник штаба батальона "Шторм.Осетия" Сергей Мельников с позывным "Кама" и его водитель. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"29 декабря 2024 года на трассе Васильевка - Токмак воины расчета FPV подразделения активных действий ГУР МО Украины "Кракен" ликвидировали начальника штаба батальона "Шторм.Осетия" (штурмовое подразделение в составе 429 мотострелкового полка ВС РФ) Сергея "Кама" Мельникова и его водителя", - сказано в сообщении.

Отмечается, что разведчики Департамента активных действий ГУР МО получили оперативную информацию, которая содержала детали маршрута и график передвижения начальника штаба батальона российских войск на оккупированной территории Запорожской области.

Украинские аэроразведчики спланировали FPV-засаду для Мельникова.

"Сначала операторы дронов искусно перепугали водителя автомобиля УАЗ "Патриот", в котором находился Мельников. Напуганный российский шофер резко изменил траекторию движения, машина вылетела в кювет, а дальше военные разведчики ударили дроном-камикадзе в лобовое", - рассказали в ГУР. Отмечается, что Мельников и его водитель уничтожены.