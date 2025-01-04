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AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение

Советник Байдена едет к индусам

13:32 311

Советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на следующей неделе посетит Индию с заключительным визитом, чтобы подчеркнуть важность партнерства Вашингтона с Дели. Об этом сообщил Белый дом.

Визит станет завершением усилий администрации по укреплению связей с правительством премьер-министра Нарендры Моди в рамках стратегического курса Вашингтона на противодействие влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, передает «Голос Америки».

Салливан обсудит ряд вопросов, включая партнерство в сфере гражданской ядерной энергетики, экономические мощности Китая в сфере полупроводников и биофармацевтике, сотрудничество в области стратегических технологий и другие общие приоритеты в области безопасности, заявил второй чиновник администрации.

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